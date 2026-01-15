Украинские власти с приближением своего конца наращивают борьбу с русской культурой и языком. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чем ближе крах киевского режима, тем большую активность разворачивают укронацисты в бессильном стремлении извратить историю под своих бандеровских как бы "героев", - сказала она. - Это все тщетно, но это будет вредить гражданам Украины. Это все не в состоянии стереть историческую память, но это в состоянии покалечить украинцев".

Захарова обратила внимание, что 31 декабря глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов объявил о повышении статуса этой "ревизионистской структуры".

"В своем заявлении он объявил о начале наступления за свое наследие, заявил о реконкисте, мол, институт делает то, что опасно для врага и приближает, как он сказал, победу", - указала дипломат.

По словам официального представителя, институт делает то, что опасно для народа Украины, превращая его в людей, "лишенных свободы, и в рабов". Захарова напомнила, что ранее бюджет института был увеличен в 10 раз и расширились его полномочия.

"Теперь в его полномочия входит не только реализация государсвтенной политики в сфере сохранения и восстановления национальной памяти, но также и ее формирование. Представляете, что будет в мозгах у подрастающего поколения?" - подчеркнула она.

Дипломат не исключила, что Алферов с новой силой возьмется за составление черных списков для "зачистки общественного пространства от русского и советского мемориального наследия".