Захарова призвала Чехию восстановить памятник красноармейцам в Теплице

Москва призывает Прагу принять меры по восстановлению памятника воинам Красной армии в городе Теплице. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"15 декабря 2025 года муниципальными властями чешского города Теплице принято возмутительное решение полностью ликвидировать размещенный в городском парке мемориал, посвященный красноармейцам", - сказала дипломат.

Она напомнила, что ранее этот памятник был поврежден вандалами, но никаких мер по восстановлению принято не было.

"Считаем, что такие шаги чешской стороны абсолютно неприемлемы и идут вразрез с исторической памятью, - подчеркнула Захарова. - Попытки умалить подвиг воинов Красной армии предают память о совместной борьбе народов Чехословакии и Советского Союза против фашизма. Мы призываем чешскую сторону незамедлительно принять меры к восстановлению памятников в городе Теплице и пресечению подобных кощунственных деяний в будущем".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "посольство России в Чехии заявило в этой связи чешскому МИД решительный протест, подчеркнув, что муниципальные власти фактически солидаризировались с вандалами, и напомнив о предусмотренной российским законодательством уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами".