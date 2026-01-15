Путин: безопасность не должна обеспечиваться для одних стран за счет других
Безопасность должна быть всеобъемлющей, она не может быть обеспечена для одних стран за счет других, этот принцип зафиксирован в международно-правовых документах. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.
Он отметил, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.
"Она не может быть обеспечена для одних [стран] за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет", - подчеркнул Путин.