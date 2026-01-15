Путин: безопасность не должна обеспечиваться для одних стран за счет других

Безопасность должна быть всеобъемлющей, она не может быть обеспечена для одних стран за счет других, этот принцип зафиксирован в международно-правовых документах. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.

Он отметил, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.