Путин высказался о ситуации в Латинской Америке

Президент России Владимир Путин заявил о единстве позиций Москвы с рядом стран Латинской Америки и укреплении сотрудничества с ними. Об этом он сообщил 15 января в ходе публичного выступления. Российский лидер отдельно остановился на отношениях с Бразилией и Кубой, а также на изменениях в глобальной дипломатии.

«Россия и Бразилия являются единомышленниками во взглядах на формирование многополярного мира. <...> С Кубой также связывают дружественные отношения», — подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, Россия и ключевые партнеры в регионе разделяют подход к формированию новой архитектуры международных отношений. Он отметил, что сотрудничество двух стран развивается поступательно. Также президент РФ напомнил, что Москва на протяжении многих лет оказывает Гаване поддержку в стремлении отстаивать свою независимость.