Захарова: попытки Совета Европы "наказать" Россию обречены на провал и осмеяние

Призывы и бесплодные попытки Совета Европы "наказать" Россию ничего не значат, они обречены на провал и осмеяние. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Попытки "наказать" Россию, "поставить в угол" или что-то еще там с нами сделать обречены на провал, ну и на осмеяние. Конъюнктурные демарши оппонентов из Страсбурга ничего в этом плане не изменят", - уверена она.