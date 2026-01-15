На церемонии в Кремле присутствуют новые послы 10 европейских стран

ТАСС

Новые главы диппредставительств 10 европейских стран 15 января вручат верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. Мероприятие началось в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, всего документы главе государства вручат 34 дипломата.

Среди участников церемонии посланник из Словении Аленка Сухадолник, дипломат из Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, из Чехии - Даниэл Коштовал, новый посол Португалии Сара Феронья Мартинш, Норвегии - Хейди Олуфсен.

Также Путин принимает верительные грамоты у посла Швеции Анны Кристины Тересе Юханнессон, Швейцарии - Юрга Стефана Бурри, Италии - Стефано Бельтраме, Австрии - Герхарда Зайллера и Словакии Петера Припутена, ранее уже возглавлявший словацкое посольство в России в 2014-2020 годах.