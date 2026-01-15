Путин: императивы Устава ООН востребованы как никогда

Закрепленные в Уставе ООН императивы на сегодняшний день остаются востребованными как никогда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

"Императивы этого основополагающего документа (Устава ООН - прим. ТАСС), такие как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда", - указал глава государства, подчеркнув, что РФ выступает за укрепление центральной роли ООН в мировых делах.