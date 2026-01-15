Захарова: Россия расценит перехват судов Британией как нарушение морского права

Россия будет рассматривать реализацию угрозы Великобритании о перехвате российских судов как прямое нарушение морского права. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7 января Минобороны Великобритании сообщило, что по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Соединенное Королевство предоставило свои авиабазы ВВС США, а также задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и направило танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для поддержки американских военнослужащих.