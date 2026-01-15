Путин выступает перед иностранными послами в Кремле

Президент России Владимир Путин 15 января принимает верительные грамоты из рук новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии вручения принимают участие дипломаты из 34 стран.

Верительные грамоты российскому лидеру вручают новые послы из десяти стран Европы. Среди них посланник из Словении Аленка Сухадолник, Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции, Даниэл Коштовал из Чехии, новый посол Португалии Сара Феронья Мартинш, Норвегии - Хейди Олуфсен, Швеции - Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии - Юрг Стефан Бурри, Италии - Стефано Бельтраме, Австрии - Герхард Зайллер и Словакии Петер Припутен, ранее уже возглавлявший словацкое посольство в РФ в 2014-2020 годах.

В церемонии участвуют и послы из стран Латинской Америки: дипломат из Бразилии Сержио Родригес дос Сантос, из Колумбии - Хорхе Игнасио Сорро Санчес, из Перу - Мануэль Аугусто де Коссио Клювер, посол Кубы Энрике Орта Гонсалес и Уругвая - Мария Дель Росарио Портель Касанова.

Также Путин принимает верительные грамоты у Гуль Хасана - посла Исламского Эмирата Афганистан. Такое название страна получила после прихода к власти движения "Талибан" в 2021 году. Также верительные грамоты президенту РФ вручает новый посол Израиля Одед Йосеф, который в начале ноября прошлого года сменил на посту Симону Гальперин, работавшую в Москве с января 2024 года.

Участвует в церемонии и дипломат из недружественной России Республики Корея Ли Сок Пэ. Посол получил назначение в Москву в ноябре, но до этого уже возглавлял южнокорейское диппредставительство в РФ с 2019 по 2022 год. Дипломат - признанный эксперт по России, проработал на постсоветском пространстве большую часть своей почти 30-летней карьеры. Ли Сок Пэ владеет русским языком.

Верительные грамоты главе государства также вручат посланники из стран Азии и Африки. В частности дипломаты из Сомали, Габона, Сенегала, Шри-Ланки, Мальдив, Руанды, Мавритании, Алжира, Бангладеш, Египта, Ганы и Намибии. Кроме того, в церемонии примут участие послы из Ближневостоночного региона: Абдул-Карим Хашим Мустафа из Ирака, Башир Салех Аззам из Ливана, Сами Бен Мохаммед аль-Садхан из Саудовской Аравии и Файсал Нияз Тирмизи из Пакистана.

О церемонии

Верительная грамота - это официальный документ, удостоверяющий полномочия посла как полномочного представителя своего государства. Посредством этой грамоты глава государства-отправителя просит главу государства-получателя доверять словам дипломата и рассматривать их как официальную позицию его страны.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. В прошлый раз Путин встречался с новыми послами 5 ноября 2024 года, тогда он принял верительные грамоты у 28 дипломатов. В 2025 году церемония не проводилась.