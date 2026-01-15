О чем говорят в Госдуме сегодня: зарплаты учителей и месть Киева

В России нет поводов для дополнительной мобилизации, зарплату учителям необходимо поднимать до уровня не ниже 200% средней зарплаты по региону, а задержание директора ялтинской школы в Киеве является местью режима. О чем еще говорили в Госдуме — в материале «Рамблера».

Новая волна мобилизации

Причин для объявления в России дополнительного призыва по мобилизации нет. Как сообщает «Абзац», об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас все планы по набору на контракт в 2025 году выполнены, и эта работа продолжается. Российские войска успешно выполняют поставленные задачи, поэтому никакой необходимости для какой бы то ни было мобилизации, кроме мобилизации сознания отдельных наших граждан, не просматривается», — заявил он.

Парламентарий добавил, что не потребуется она даже в том случае, если на Украине появятся европейские военные.

Зарплаты учителей

Зарплаты учителей необходимо установить на уровне не ниже 200% от средней заработной платы по региону. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку», — говорится в обращении на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Также депутаты предложили определить структуру зарплаты учителей, при которой оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты имеют дополнительный характер и назначаются по открытым критериям.

Месть Киева

Задержание директора ялтинской школы №14 в Киеве, которая поехала туда к больной матери, является местью Киева крымчанам и ущемлением прав русских. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Задержание директора школы — это месть за выбор крымчан жить в родной России. Киевский режим испытывает большую ненависть к крымчанам и неоднократно грозил превратить полуостров в безлюдный», — заявил парламентарий.

Он отметил, что все мировое сообщество снова стало свидетелем отношения киевского режима к крымчанам и русскоязычному населению.

Герои басни Крылова в Латвии

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов сравнил Олимпийский комитет Латвии с героиней басни Ивана Крылова про моську и слона. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам избегать любых контактов, общих снимков и общения вне соревнования с представителями РФ и Белоруссии на Олимпийских играх 2026 года.

«Приятно отметить невероятную смелость Олимпийского комитета Латвии. Они настолько храбры, что совсем не боятся показаться похожими на героиню басни Крылова про моську и слона. Наверняка, принимая такое мужественное решение, им пришлось собрать в кулак всю свою волю — как-никак, судьбами земного шара руководят, решают, в каком направлении пойдут жизни целых народов», — отметил Хамитов.

Он в шутку посоветовал латвийскому комитету вешать на стены свои портреты, чтобы рассматривать их в течение рабочего дня и осознавать свое величие.

Избрание советов многоквартирных домов

Законопроект об избрании совета многоквартирного дома направлен на защиту прав собственников. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, подчеркнув, что инициатива позволит предотвратить негативные последствия в непредвиденных ситуациях.

Он отметил, что управление многоквартирным домом является основой комфорта и порядка для миллионов россиян, однако на практике часто возникают ситуации, когда полномочия председателя или членов совета дома прекращаются, а избрание новых затягивается.

«Предлагаемый законопроект устраняет эту проблему, создавая четкий и последовательный механизм действий. Это повышает уровень ответственности и управляемости в сфере ЖКХ, защищает законные интересы собственников и предотвращает возможные злоупотребления», — сказал Чаплин.

Он отметил, что документ предполагает строгие критерии и процедуру для досрочного прекращения полномочий председателя и членов совета дома, а также обязывает собственников выбирать новых кандидатов на эти должности. Если обязанность не будет выполнена в течение двух месяцев, то органы местного самоуправления получат право организовать и провести общее собрание.