Сенатор Владимир Джабаров считает, что на переговорах по Украине у России остаётся мощный нераскрытый козырь: военная мощь РФ до сих пор не задействована в полном объёме.

Этот фактор, по мнению политика, оказывает значительное влияние на процесс урегулирования.

«Россия в полный рост не развернула военные возможности. И этот "нюанс" при переговорах имеет огромное значение», — написал Джабаров в своём Telegram-канале.

Он убеждён, что ситуация на фронте развивается не в пользу Киева. Украинские силы, как полагает Джабаров, терпят поражение, в то время как российский военный потенциал используется лишь частично. Именно это, по словам сенатора, заставляет Вашингтон задуматься о последствиях дальнейшего затягивания конфликта.

Сенатор уверен, что президент США Дональд Трамп понимает, что если переговоры по Украине будут затягиваться, то условия Москвы по окончанию конфликта будут становиться все жестче.

Политик расценивает как позитивный сигнал предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Этот дипломатический шаг, по его мнению, может стать хорошей предпосылкой для продвижения к миру.