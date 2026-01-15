Ситуация для Киева изо дня в день ухудшается и "сужается коридор" для принятий решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Он напомнил, что Москва еще в прошлом году говорила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение.

"Пока в Киеве этого не делают Ситуация для киевского режима ухудшается ежедневно", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что российская сторона сохраняет свою открытость к переговорам. Он отметил, что позиция РФ последовательна и хорошо известна американским переговорщикам и руководству Украины.