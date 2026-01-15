Президент США Дональд Трамп применяет тактику «эмоциональных качелей», чтобы заставить украинское руководство пойти на мирное соглашение. Американский лидер намеренно чередует давление на Москву и Киев, при этом его последние обвинения в адрес украинской стороны имеют под собой четкое обоснование.

© Московский Комсомолец

Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Это вполне типичные эмоциональные качели для Дональда Трампа. Он постоянно меняет свою риторику. В контексте заявления в отношении Зеленского с Трампом сложно поспорить. Мы все отлично понимаем, что именно офис Зеленского на текущий момент является главной препоной на пути любой деэскалации», — пояснил эксперт в интервью порталу News.ru.

Он отметил, что если бы Зеленский был настроен на мир и действительно желал договориться, то соглашение могло быть подписано уже в 2025 году, однако Киев пошел на усложнение процесса, выдвинув заведо не приемлемые для Москвы условия.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского главным виновником пробуксовки мирного процесса.

В Кремле также согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь можно согласиться. Это действительно так", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в вопросе урегулирования ситуация у Киева изо дня в день ухудшается, для Зеленского настало время принимать решение.