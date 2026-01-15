Кремль ожидает реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле заявили, что ждут ответа от американской администрации по инициативе президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Об этом сказал помощник президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой», — отметил он.

По словам Пескова, такой договор необходим и выгоден всем, но «выход на такой договор — это очень сложный и растянутый по времени процесс».