Кремль ожидает реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Россия ожидает реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ
В Кремле заявили, что ждут ответа от американской администрации по инициативе президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Об этом сказал помощник президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой», — отметил он.
По словам Пескова, такой договор необходим и выгоден всем, но «выход на такой договор — это очень сложный и растянутый по времени процесс».