В Кремле анонсировали важное выступление Путина

Президент России Владимир Путин в четверг в Большом кремлевском дворце в Александровском зале вручит верительные грамоты вновь прибывшим послам.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление Путина будет посвящено внешнеполитическим вопросам.

"В том числе затронет и основное видение взаимоотношений со странами, послы которых будут представлены на церемонии", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что выступление будет важным.

Отметим, что Путин примет в том числе документы у 10 вновь прибывших послов из стран Европы, среди которых посланники Словакии, Словении, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии и Австрии.