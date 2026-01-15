«Кишлаки и аулы»: в Госдуме резко высказались об эксперименте с мигрантами

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал планы разрешить трудовым мигрантам приезжать в Россию с семьями во время эксперимента по организованному набору. Об этом Миронов заявил News.ru.

С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029-го в России планируют провести эксперимент по организованному набору иностранцев на работу. Он будет действовать во всех регионах, кроме Москвы и Московской области.

Эксперимент предусматривает введение реестров работодателей и иностранных работников. Допустимую долю иностранцев для найма в рамках эксперимента будет определять правительство.

В рамках эксперимента иностранец должен будет работать в согласованной должности, у согласованного работодателя и только в определенном регионе. За работника-иностранца в бюджет региона будет каждый месяц поступать НДФЛ в виде фиксированного аванса в размере 1,2 тысячи рублей. Платеж увеличится, если вместе с иностранным работником в РФ живут члены его семьи, находящиеся у него на иждивении.

Миронов заявил, что поддерживает основные положения эксперимента. Он отметил, что уже много лет выступает за жесткую привязку пребывания иностранца в России с его трудоустройством и за «конкретную ответственность работодателя». В то же время политик назвал возмутительным возможность привезти в РФ семью.