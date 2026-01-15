"Схватка визжащих свиней": Медведев описал зачистку Зеленским Тимошенко

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о начале масштабной «зачистки» политических конкурентов в Киеве, инициированной Владимиром Зеленским. По мнению российского политика, недавняя атака на Юлию Тимошенко через структуры НАБУ в итоге приведет к кровавому Майдану.

Об этом зампред Совбеза написал в своем аккаунте в мессенджере MAX.

"В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями", - описал Медведев многочисленные отставки и предъявленные обвинения украинским чиновникам и депутатам. "Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты", - отметил зампред Совбеза РФ. По его словам, вчера в "ходе нехитрой карточной партии битой оказалась замусоленная карта дамы с косой".

Говоря о предъявлении Юлии Тимошенко обвинений, Медведев объяснил, что "дама показалась ненужной американцам в прикупе, поэтому решено зарыть её по коррупционному составу".

«Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому "майдану", или к позорному бегству обидчика из страны. Особенно если эта дама вместе с новым королём той же масти образуют в итоге марьяж», — предупредил Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что "заокеанский крупье", так он назвал президента США Дональда Трампа, уже предупредил Владимира Зеленского, что тот "теперь играет без козырей".