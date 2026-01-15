Захарова опровергла «историческую близость» Германии и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США, отметив ограниченность германского влияния.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «исторически сложившихся отношениях» Германии и Соединенных Штатов.

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что назвать Германию «наиболее исторически близкой для Америки страной» сложно, подчеркнув, что немецкое культурное влияние в США всегда было ограничено и уступало британскому, ирландскому и итальянскому наследию.

Дипломат обратила внимание, что у Германии с США нет ни общего языка, ни общей валюты, ни совместных границ, в отличие от других государств, исторически связанных с Германией. Она также подчеркнула, что Берлин не реализует с Вашингтоном масштабных торговых или инфраструктурных проектов и не делит с ним континент.

Захарова напомнила о глубоких связях Германии с Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном, а также о том, что в истории США не было правителей из немецких королевских домов.

«Возможно, мы не до конца понимаем значение слова «многогранность ?», – иронично резюмировала Захарова.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии. Германия подчеркнула готовность поддержать арктическую миссию НАТО.