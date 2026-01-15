МИД РФ заявил протест временной поверенной Британии
МИД РФ заявил решительный протест временной поверенной Великобритании. Об этом сообщили в российском дипведомстве в связи с отзывом аккредитации у сотрудника британского посольства в Москве.
Россия высылает дипломатического сотрудника посольства Великобритании из-за его принадлежности к британским спецслужбам, он должен покинуть страну в двухнедельный срок, указали в МИД РФ.
Там отметили, что в четверг в дипведомстве временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия была проинформирована о том, что компетентные российские органы получили сведения о "принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании".
"С учетом этого, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данного лица отзывается, - указали в МИД. - Ему надлежит в двухнедельный срок покинуть Российскую Федерацию".
Россия не потерпит деятельности на ее территории незаявленных сотрудников спецслужб Великобритании, подчеркнули в российском дипведомстве.
"Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб", - отметили в МИД.
Там указали, что "бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны".
Россия даст зеркальный ответ в случае принятия Великобританией мер по эскалации ситуации, отметили в российском МИД.
"Сделано предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ", - указали в дипведомстве.