В ОП предостерегли крымчан от поездок на Украину до конца СВО

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, член Общественной палаты России Владимир Резанов предостерег крымчан от поездок на Украину до конца СВО.

Резанов предостерег жителей полуострова от поездок на Украину до завершения спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Поводом для заявления стало недавнее задержание в Киеве директора ялтинской школы Светланы Турлаковой, которая приехала навестить больную мать. Женщине предъявили обвинения по статье о коллаборационной деятельности, суд отправил ее под стражу на два месяца.

По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Александра Штехбарта, подобные задержания крымчан на территории Украины происходят с 2014 года. Резанов отметил, что после распада СССР Украина превратилась в «политического мародера», а власти страны «не могут смириться» с возвращением Крыма в состав России. Он заявил: «Их кровожадность по отношению к крымчанам не знает границ, поэтому посещение Украины сейчас, в особенности для крымчан, смерти подобно. Будем спокойно ездить в Киев, Одессу, Харьков после нашей победы».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинские суды «судилищами» и подчеркнул, что действия украинских властей в отношении крымчан предсказуемы. Он выразил уверенность, что МИД России привлечет международные институты для возвращения задержанных гражданских лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда он приехал навестить больную мать.

В Госдуме назвали это задержание актом мести со стороны украинских властей.