В России ответили на разговоры о Гренландии и угрозах из Арктики

Москва заявила о заинтересованности в стабильности в Арктике и отвергла обвинения в агрессивных намерениях в отношении соседей по региону. Поводом стали заявления США и обсуждения возможного военного присутствия Запада в районе Гренландии.

Посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя развитие ситуации вокруг Гренландии, заявил, что Россия не рассматривает Арктику как зону силового давления и не вынашивает планов против других государств региона. По его словам, для реализации собственного арктического потенциала Москве необходимы предсказуемость и добрососедские отношения.

Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который ранее допустил, что в случае отказа Вашингтона от контроля над Гренландией остров якобы может оказаться под влиянием России или Китая. Эти заявления стали одним из факторов роста напряженности вокруг датской автономной территории.

Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах представителей Великобритании, Франции и Германии о возможной отправке военных в Гренландию. По данным прессы, таким образом европейские страны могли бы продемонстрировать готовность защитить остров от гипотетического присутствия России и Китая, а также попытаться отговорить США от идеи присоединения территории.

Барбин подчеркнул, что Россия не угрожает своим арктическим соседям, не планирует военных действий и не претендует на чужие территории. Он указал, что все противоречия между арктическими государствами должны решаться в рамках международного права и переговорного процесса, без наращивания конфронтации.

Глава российской дипмиссии также отметил, что восстановление полноценного международного взаимодействия в Арктике способно обеспечить безопасность региона эффективнее и дешевле, чем курс стран НАТО на его милитаризацию.

Гренландия формально входит в состав Датского королевства. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США, ссылаясь на его стратегическое значение. Американский лидер избегал прямых ответов на вопросы о возможности применения силы и о том, что для него важнее — сохранение НАТО или получение контроля над территорией.

Власти Дании и Гренландии ранее предостерегали Вашингтон от любых попыток захвата острова, указывая на необходимость уважения территориальной целостности. В январе государства — члены ЕС обсуждали возможные меры на случай, если угрозы США в адрес Гренландии перейдут в практическую плоскость.

До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. В 2009 году остров получил статус автономии с правом самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики, оставаясь при этом частью датского королевства.