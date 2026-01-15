СК: Каллас заочно предъявлено обвинение в уничтожении советских памятников

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в уничтожении советских памятников главе евродипломатии Кае Каллас.

Об этом ТАСС сказал глава СК Александр Бастрыкин.

«В качестве обвиняемых заочно привлечены 255 иностранных граждан. В их числе <...> Кая Каллас», — сообщил он.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с появившимися сведениями о том, что неизвестные осквернили Доску почёта с портретами ветеранов в городе Ейске Краснодарского края.