Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, а не глава российского государства Владимир Путин, препятствует заключению мирного соглашения.

«Я думаю, он (президент России) готов заключить сделку... Украина менее готова к сделке», — цитирует президента США Reuters.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Запад заявлениями о перемирии на Украине пытается выторговать дополнительное время для поддержки Киева.