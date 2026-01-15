Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии.

Его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

«Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике», — подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что противоречия между государствами должны решаться на переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности взять Гренландию силой.

Трамп также отметил, что у США хорошие отношения с Данией, но Гренландия им нужна.