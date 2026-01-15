Посол Барбин прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии.
Его слова приводит пресс-служба дипмиссии.
«Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике», — подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что противоречия между государствами должны решаться на переговорах.
Ранее президент США Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности взять Гренландию силой.
Трамп также отметил, что у США хорошие отношения с Данией, но Гренландия им нужна.