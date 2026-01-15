Кирилл Дмитриев запустил голосование об отставке премьер-министра Британии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в соцсети X голосование о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
По итогам опроса, почти 97 % участников выразили желание, чтобы Стармер покинул свой пост.
Дополнительных комментариев о голосовании Дмитриев не предоставил.
Напомним, накануне министр обороны Великобритании Джон Хили о заявил о желании арестовать президента России Владимира Путина. Представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила на его слова и назвала их «влажными фантазиями». Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания несут угрозу и демонстрируют неприемлемое отношение к международным нормам.
Ранее сообщалось, что российский МИД вызвал временного поверенного в делах Великобритании.