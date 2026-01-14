Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X провел голосование о том, должен ли премьер-министр Британии Кир Стармер покинуть свой пост.

Как свидетельствуют результаты опроса, почти 97 процентов проголосовавших считают, что Стармеру нужно покинуть свой пост.

В ноябре прошлого года сообщалось, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.