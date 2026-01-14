Российский депутат высказался о передаче Трампу карты с целями для ударов по Ирану

Передача американскому президенту Дональду Трампу карты с целями для ударов по Ирану является провокацией, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, некоммерческие организации (НКО) перешли на уровень предоставления конкретных военных целей в своей работе по подрыву суверенитета других стран.

«Это политический прецедент и провокация, провоцирующая ответные действия Ирана против военных баз противников. Все это грозит военной бурей в регионе», — назвал он последствия.

Ранее НКО «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) передала администрации США карту с 50 военными целями на фоне возможных ударов по Ирану. Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что сценарий нападения США на Иран теоретически возможен, однако многое будет зависеть от обстановки внутри страны ближневосточного региона.