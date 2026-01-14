В МИД ответили Киеву на удары БПЛА в Черном море

Lenta.ru

Россия осуждает атаки украинских беспилотников на танкеры в Черном море. Об этом сообщает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права. (...) Поддерживаем тезис Астаны о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем», — заявила она.

По словам Захаровой, Киев не способствует обеспечению глобальной энергетической стабильности.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намеренно атаковали четыре танкера, которые занимались перевозкой нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море и которые нельзя было спутать с судами, входящими в так называемый теневой флот и перевозящими российскую нефть.

Позднее Казахстан назвал такие действия Киева риском для всей мировой энергетической инфраструктуры.