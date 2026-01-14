В Госдуме отреагировали на приостановку США виз россиянам

Необходимость США приостанавливать выдачу виз россиянам непонятна, поскольку с той стороны не поступала аргументация такого решения или сигналы по угрозам, сказала депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти США приняли решение приостановить оформление заявок на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Соответствующее решение было принято в рамках ужесточения контроля за просителями виз.

Депутат рассказала, что решение США приостановить выдачу виз россиянам вызывает много вопросов, среди которых есть и гуманитарные причины для исключений. В пример парламентарий привела необходимость поездок в США в связи с семейными обстоятельствами, медицинской помощью или соревнованиями российских спортсменов.

«Есть ряд международных спортивных соревнований, которые проходят на территории Америки. И раз уж нас начали допускать, то нужно будет получать визу. Те ребята, которых допустили только сейчас, они просто не успели физически получить эти визы, и не могут даже попытаться поучаствовать в отборе. В любом случае мы понимаем, что это не про права человека и не про возможности», — пояснила Журова.

Депутат также выразила надежду, что МИД проанализирует эту ситуацию, проконсультируется с американской стороной, и тогда будет понимание, как реагировать на это событие.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Так, получить разрешение на въезд можно только в Астане и Варшаве.