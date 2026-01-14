В Fox News уточнили детали ужесточения правил выдачи виз США для россиян

В Fox News внесли уточнение в публикацию об ужесточении правил выдачи виз США для граждан 75 стран, включая россиян.

© Global look

В материале уточняется, что Госдепартамент приостанавливает обработку иммиграционных виз.

«Консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз заявителям, которые, как считается, будут зависеть от государственных пособий», — говорится в сообщении.

Госдеп приостановил оформление виз для россиян

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Алексей Марков ранее высказался о дисбалансе в выдаче виз между США и Россией.