Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает РИА Новости.

Темой беседы стала ситуация вокруг Венесуэлы. Отмечается, что лидеры двух стран договорились продолжить координацию усилий для деэскалации обстановки в Латинской Америке и других регионах.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

3 января Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.