Депутат Госдумы объяснил поставки НАТО в Жешув

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Россия будет внимательно отслеживать грузы, которые НАТО поставляет в польский Жешув, так как в настоящее время зоне нет никаких запланированных учений. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, поставки, вероятно, предназначены для батальонов тактических групп альянса, развернутых в регионе.

Политик заявил, что пока не видит другого объяснения. Он добавил, что Россия будет внимательно отслеживать, кого и что они везут. Для этого есть все возможности, заключил он.

Ранее сообщалось, что в главный хаб НАТО для снабжения ВСУ Жешув массово прибывает военная авиация.