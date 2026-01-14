Путин выразил соболезнования королю Таиланда

Президент РФ Владимир Путин, как сообщает Кремль, выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагическими последствиями катастрофы в провинции Накхонратчасима.

Поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы кран на участке строительства эстакады скоростной ж/д линии в районе Сикхио (провинция Накхонратчасима). Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и возгорание в вагонах. По последним данным, погибли 32 человека.

В сообщении говорится:

«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы».

Глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также президент РФ пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.