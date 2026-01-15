Захарова допустила ответ на выход Финляндии из конвенции о противопехотных минах

Россия допускает ответные действия военно-технического характера на выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, 10 января вступило в силу решение Хельсинки о денонсации Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.