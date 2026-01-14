Призыва стран Запада к прекращению огня на Украине является попыткой дать Киеву время на перевооружение. Об этом в среду, 14 января, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, Москва готова вести с Брюсселем переговоры по мирному урегулированию военного конфликта с Киевом, но подобные призывы звучат несерьезно.

— Речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность, — передает слова министра РИА Новости.

Сергей Лавров ранее заявил, что Европейский союз даже не пытается скрывать своих планов по подготовке к войне с Россией. По словам главы МИД, сейчас главным препятствием для мира между Москвой и Киевом является Брюссель.

Украинские журналисты назвали четыре сценария развития военного конфликта в 2026 году. Если Вашингтону не удастся привести Москву и Киев «к общему знаменателю», то, согласно первому варианту, США снизят интенсивность встреч с обеими сторонами и откажутся от рычагов давления для принуждения к переговорам.