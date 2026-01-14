Путин примет верительные грамоты у новых послов

В четверг, 15 января, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоится церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывшими для начала дипломатической деятельности в Россию.

Президент Владимир Путин примет документы у представителей двадцати девяти стран. Среди них - новые послы следующих стран:

Словакии (Петер Припутен)Словении (Аленка Сухадолник)Сомали (Мохамед Абукар Зубеир)Габона (Состен Ндемби)Шри-Ланки (Шобини Каушала Гунасекера)Франции (Николя Луи Мари Оливье де Ривьер)Сенегала (Стефан Сильвен Самбу)Руанды (Джозеф Нзабамвита)Чехии (Даниэл Коштовал)Мавритании (Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша)Афганистана (Гулл Хассан Хассан)Алжира (Туфик Джуама)Португалии (Сара Феронья Мартинш)Бангладеш (Назрул Ислам)Бразилии (Сержио Родригес Дос Сантос)Норвегии (Хейди Олуфсен)Швеции (Анна Кристина Тересе Юханнессон)Египта (Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед)Колумбии (Хорхе Игнасио Сорро Санчес)Саудовской Аравии (Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан)Ганы (Кома Стеем Джеху-Аппьях)Намибии (Моника Ндилявике Нашанди)Австрии (Герхард Зайллер)Кубы (Энрике Орта Гонсалес)Пакистана (Файсал Нияз Тирмизи)Израиля (Одед Йосеф)Южной Кореи (Ли Сок Пэ)Перу (Мануэль Аугусто де Коссио Клювер)Уругвая (Мария дель Росарио Портель Касанова)Ливана (Башир Салех Аззам)Швейцарии (Юрг Стефан Бурри)Ирака (Абдул-Карим Хашим Мустафа)Италии (Стефано Бельтраме) Мальдивских островов (Абдул Латиф Абдул Рахим).

Церемония вручения верительных грамот - важное событие в дипломатической практике и символизирует начало работы нового посла в России.