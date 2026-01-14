СК раскрыл все этапы подготовки теракта в «Крокусе»

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», за которым стоят спецслужбы Украины. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС 14 января.

Глава СК заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России.

По словам Бастрыкина, следователи и оперативные службы устанавливают местонахождение организаторов этого преступления и в этих целях активно взаимодействуют с правоохранительными органами Таджикистана и других государств.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске был устроен 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались в здание, открыли огонь по посетителям из автоматов, облили горючим мебель и стены и подожгли помещения. В результате, по информации СК, погибли 150 человек и около 600 получили ранения.

Ущерб от действий нападавших составил около шести миллиардов рублей, а потерпевшими по делу числятся 2,3 тысячи человек.