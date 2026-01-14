Визит Уиткоффа в Москву и ситуация в Венесуэле: главные заявления Лаврова

Россия остается верна духу Анкориджа и открыта для переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

© пресс-служба Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации / duma.gov.ru

«Все предыдущие встречи с господином Уиткоффом, а в последнее время к нему подключился и господин Кушнер, все эти встречи были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин. Потому что иначе никакого устойчивого, долгосрочного мира ожидать не приходится», – сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что переговоры должны носить серьезный характер. В том числе Москве было бы интересно услышать мнение представителей Белого дома о саммите «коалиции желающих», где было принято решение отправить европейские войска на Украину в качестве гарантий безопасности киевскому режиму. Никаких реальных мер по урегулированию конфликта на прошедшей в Европе встрече предложено не было, кроме прекращения огня для предоставления передышки Киеву.

Также Лавров прокомментировал недавнюю спецоперацию США в Венесуэле, где был захвачен президент Николас Мадуро. По словам министра, из-за действий Вашингтона глобализация пошла «коту под хвост». Когда Соединенные Штаты нарушают международные нормы и собственные принципы, это поднимает вопрос об их надежности.

«И в целом это и другие действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии», – указал глава российской дипломатии.

Говоря о новых санкциях США против стран, сотрудничающих с Ираном, Лавров подчеркнул, что отношение Москвы и Тегерана не изменятся под давлением третьих стран.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются в Москву для новой встречи с Владимиром Путиным.