Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

По словам министра, Вашингтон, осуществляя операцию в Венесуэле, нарушает международное право и подрывает систему международных отношений, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что речь идет не только о структуре ООН, но и о принципах глобализации, которые ранее активно продвигали сами США, апеллируя к свободе рынка, честной конкуренции и неприкосновенности собственности.

«Теперь уже, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост», – заявил министр.

Он отметил, что вместо глобализации теперь наблюдается фрагментация мирового хозяйства.

Лавров также прокомментировал продвижение в США инициативы о введении 500% пошлин на страны, поддерживающие торговлю с Россией. По его словам, такие меры могут вызывать улыбку или гнев, однако Россия продолжит реализовывать договоренности с Ираном и другими партнерами.

Министр привел в пример сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который, по словам Лаврова, активно продвигает инициативу о резком повышении пошлин на торговлю с Россией. Глава МИД добавил, что, несмотря на подобные инициативы, Москва будет укреплять экономические связи с партнерами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об окончании эры «наивной глобализации» и начале эры «экономического национализма».