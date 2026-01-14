Лавров заявил о заинтересованности Европы в подготовке к войне с Россией

Евросоюз не скрывает своей заинтересованности в подготовке к войне Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По словам министра, Брюссель фактически разрабатывает военный план против Москвы, открыто обсуждая это на политическом уровне. Подобные действия ЕС только усиливают напряженность в Европе и подталкивают к дальнейшей эскалации, считает дипломат.

Ранее глава эстонской Службы внешней разведки Каупо Розин рассказал, что РФ не намерена нападать на страны НАТО.

Лавров высказался о предложении Макрона возобновить диалог с Путиным

Он уточнил, что Россия уважает военно-политический блок и старается избегать каких-либо публичных конфликтов с Североатлантическим альянсом. В свою очередь, Эстония считает приоритетом сохранение существующего положения дел, добавил Розин.