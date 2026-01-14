Лавров выразил готовность России к диалогу с Уиткоффом и Кушнером

Россия открыта к контактам по урегулированию на Украине со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с господином Кушнером. Президент встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента Трампа», — заявил он.

Лавров выразил уверенность, что в случае проявления интереса со стороны США, Москва воспримет предложение с пониманием. Глава МИД добавил, что контакты России и США по Украине «опираются на прочную основу Аляски», где было достигнуто определенное понимание.

Новость дополняется.