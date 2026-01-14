Лавров назвал операцию США в Венесуэле незаконной
Россия по-прежнему считает действия Соединенных Штатов в Венесуэле незаконными и нарушающими международное право, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ отметил, что позиция Москвы по этой ситуации остается твердой и базируется на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, включая Венесуэлу.
Большинство стран мира поддерживают эту оценку неправомерных действий Вашингтона, подчеркнул Лавров. Слова министра приводит РИА Новости.
«Только западные европейцы и другие союзники Соединенных Штатов стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок», — сказал Лавров.