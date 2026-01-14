По мнению главы МИД Сергея Лаврова, призывы западных стран к перемирию – это способ предоставить Киеву передышку.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в Евросоюзе начинают осознавать бесперспективность стратегии "поддержки Киева до полной победы" в украинском конфликте. Об этом сообщила итальянская газета «Il Fatto Quotidiano», анализируя высказывания представителя Еврокомиссии о будущем диалоге с Россией.

В статье акцентируется внимание на заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо, которая допустила необходимость начала переговоров между Европой и Москвой в будущем.

Подчеркивается, что до настоящего времени политика Евросоюза в отношении Украины основывалась на непрерывной финансовой помощи, поставках оружия и политических заверениях, включая активное продвижение вопроса о вступлении Киева в ЕС. Особое внимание уделяется масштабному плану перевооружения, который в Брюсселе рассматривают как залог безопасности Украины и всей Европы на многие годы вперед.