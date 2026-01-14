Слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным — это работа на публику и микрофонная дипломатия, это несерьезно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», — сказал глава МИД РФ.

В конце декабря прошлого года Макрон заявил, что для Европы может быть было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский лидер добавил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе него французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

«Готовится немыслимое». В Европе сделали заявление о планах в отношении России

До этого Politico сообщила, что предложение президента Франции о возобновлении диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса получило поддержку в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.