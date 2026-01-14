Лавров заявил о ненадежности американских партнеров

Действия США наводят на мысль, что американские коллеги — ненадежны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Когда США начинают действовать исключительно игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль о том, что ненадежными выглядят наши американские коллеги», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что из-за действий США глобализация пошла «коту под хвост».

Ранее Лавров заявил, что призывы западных стран к прекращению огня на Украине направлены на то, чтобы выиграть время для Киева. По его словам, для Германии и Великобритании перемирие сейчас — это приоритет номер один.