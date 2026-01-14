Кадыров отреагировал на слухи о своей госпитализации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем. Соответствующие кадры в среду, 14 января, опубликовал экс-глава администрации Ибрагим Закриев.

© Вечерняя Москва

На видео политик сидит за рулем машины и проводит инспекцию по Грозному. Кадров громко смеется и улыбается, а также выглядит энергичным.

— Забыл сказать, что я не в больнице, — сказал он в ролике, который распространило агентство РБК.

Ранее глава Чеченской Республики появился на публике с тростью в руках. Он приехал в село Новый Шарой Ачхой-Мартановского района на церемонию открытия школы хафизов. По кадрам сложно определить, хромает он или нет.

Кадыров удивился людям, верящим в слухи о проблемах с его здоровьем

До этого Рамзан Кадыров в очередной раз опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично, добавив, что этому точно не будут рады его недоброжелатели.

Кроме того, на совещании с членами правительства Чечни глава региона заявил, что его отсутствие на отдельных заседаниях не следует воспринимать как признак его смерти.