Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил: после заявления премьер-министра Гренландии о предпочтении остаться под властью Дании, Трамп отреагировал, подчеркнув, что это личное дело гренландского лидера. Он заметил, что не знаком с ним и не обладает информацией о его личности, подчеркнув, что возникшие трудности станут исключительно его заботой. В целом, слова Трампа указывают на его твердое намерение приобрести Гренландию.

По словам сенатора, датское правительство и его европейские союзники активно сопротивляются, предупреждая, что возможная аннексия Гренландии может дестабилизировать НАТО. Однако, данное предостережение, похоже, не беспокоит Трампа. Он, вероятно, полагает, что союзники прибегают к блефу и что после разрешения кризиса вокруг Гренландии отношения вернутся в прежнее русло. Более того, Трамп в целом выражает сомнения относительно полезности НАТО. С его точки зрения, эта организация прежде всего необходима европейским государствам для обеспечения их безопасности.

Пушков отмечает, что Трамп редко упоминает о значимости НАТО для Соединенных Штатов. Учитывая его приоритеты, такие как Гренландия, Венесуэла, Куба и Иран, становится очевидно, что США не нужна помощь НАТО в этих вопросах. Следовательно, мнение союзников не играет для него существенной роли.