Госдума одобрила соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом

Государственная Дума приняла решение о ратификации двустороннего соглашения между Россией и Республикой Беларусь, направленного на защиту граждан обеих стран за пределами собственных границ.

© Российская Газета

Данное соглашение было подписано президентами России Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко в марте 2025 года в Москве. Оно основывается на принципах международного права, закрепленных уставом Организации Объединенных Наций. Документ предполагает развитие сотрудничества между двумя странами в сфере охраны прав и свобод граждан, пострадавших от необоснованного уголовного преследования третьей стороной.

Соглашение призвано обеспечить дополнительные гарантии гражданам России и Беларуси, находящимся за границей.

Депутаты приняли решение единогласно.

"Мы вышли на решения, которые позволяют более эффективно защищать наших граждан от необоснованного, подчеркиваю, преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Теперь мы это будем делать с нашими коллегами из Республики Беларусь, - обратился к коллегам председатель ГД Вячеслав Володин. - Вы должны сами просто понять, что это совершенно другой уровень решения и правовой помощи в случае необходимости".

По его оценке, важно идти по этому пути и с другими государствами, которые входят в Организацию договора коллективной безопасности и в СНГ.

"Тогда в мире будет меньше беспредела, будут все понимать, что мы плечом к плечу стоим за своих граждан и никому не позволим необоснованно их привлекать к ответственности, совершать в отношении их провокации", - заявил Володин.

Он напомнил, что в мире стало больше напряженности, "отсутствуют правила, договоренности".