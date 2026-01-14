Комитет ГД одобрил закон об инвестициях в объекты культурного наследия

На заседании Комитета Госдумы по культуре одобрили к принятию в первом чтении законодательную инициативу правительства РФ, которая призвана привлечь частные инвестиции в восстановление объектов культурного наследия федерального значения.

Реализация этих положений позволит восстановить разрушающиеся объекты, рассказал в комментарии "РГ" первый заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Основная идея - продавать инвесторам не только сам памятник, но и коммерчески привлекательные земельные участки или недвижимость. Это позволит сделать вложение в реставрацию экономически оправданным.

Суть механизма

Ключевым исполнителем становится единый институт развития в жилищной сфере (ПАО "ДОМ.РФ"). По поручению специальной правительственной комиссии институт будет проводить торги, где в один лот будут включены:

объект культурного наследия (памятник), находящийся в неудовлетворительном состоянии и в федеральной собственности, вместе с земельным участком под ним;

"привлекательный актив", то есть право аренды или покупки других земельных участков (в том числе для жилищного строительства) или иной федеральной недвижимости, либо право на комплексное развитие территории.

Таким образом, инвестор, желающий получить, например, землю под жилую застройку, будет обязан также выкупить и восстановить расположенный поблизости памятник культуры.

Меры против перепродажи

Законопроект содержит строгие меры, обеспечивающие не спекуляцию, а именно восстановление:

льготная аренда за землю под памятником устанавливается в 1 рубль в год на срок проведения реставрационных работ (но не более 7 лет);

в договор купли-продажи памятника включаются обязательные условия: соблюдение охранного обязательства, разработка и согласование проектной документации, график и сроки завершения работ;до полного завершения реставрации покупателю запрещено совершать любые сделки с памятником и связанными с ним активами (сдача в аренду, продажа, залог);

нарушение условий договора ведет к его расторжению, взысканию неустойки (в размере стоимости восстановительных работ) и возврату всего проданного имущества в государственную собственность.

Последствия принятия решения

В заключении комитета отмечается, что предлагаемый механизм позволит "привлечь необходимые внебюджетные инвестиции в сохранение объектов культурного наследия".

Первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов отметил, что, хотя льготы для реставраторов в законодательстве уже есть (например, льготная аренда на 49 лет или приватизация за 1 рубль), новый подход более комплексный.

"Реализация положений законопроекта позволит восстановить разрушающиеся объекты культурного наследия, что будет способствовать развитию территории, повышению ее инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест", - заявил он в комментарии "РГ".

По его словам, если законопроект будет одобрен в трех чтениях, у государства появится новый инструмент для спасения исторических памятников с участием частного капитала и четкими гарантиями их действительного восстановления, а не перепродажи.