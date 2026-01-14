Глава МИД Намибии рассказала о впечатлениях от Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи рассказала, что впервые посетила Москву в 1978 году, а последний раз - в 1986 году, отметив, что российская столица очень сильно изменилась.

"Как вы знаете, я здесь не впервые. Впервые я оказалась в Москве в 1978 году, а в последний - в 1986-м, - поделилась она на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. - Вчера, во время своей прогулки по Москве, я отметила, что инфраструктура города очень сильно изменилась".

При этом глава МИД Намибии подчеркнула, что важной особенностью России остается неизменность ее духа.

"Большое спасибо за теплый прием. Чувствуем себя как дома", - поблагодарила в заключение Ашипала-Мусавьи.